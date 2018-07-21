В Пензе прошли обыски и задержания "Свидетелей Иеговы"

В Пензе прошли массовые задержания последователей "Свидетелей Иеговы". Против четверых из них возбуждены уголовные дела по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом говорится на сайте российских "Свидетелей Иеговы".

Задержания и обыски прошли 15 июля, однако информация о них опубликована только сейчас.

Всего были задержаны около 40 человек, большинство после допросов отпустили. Один из обвиняемых - Владимир Алушкин - заключен под стражу до 14 сентября, еще трое отправлены под домашний арест.

"Свидетели Иеговы" были признаны в России экстремистской организацией и запрещены. Во многих регионах России против "Свидетелей Иеговы" возбуждают уголовные дела, счет отправленных под стражу идет на десятки. Сами последователи этой религии утверждают, что "правоохранители по всей стране ошибочно принимают совместное вероисповедание граждан за участие в экстремистской организации". Решение российских властей критиковали правозащитники, США и Евросоюз.