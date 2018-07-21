Порошенко подписал законы о сотрудничестве по делу "Боинга"

Президент Украины Петр Порошенко подписал в субботу законы о сотрудничестве с Нидерландами по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года.

Соответствующее соглашение между Украиной и Нидерландами было подписано в прошлом году и ратифицировано Верховной Радой. Был принят также закон о выполнении различных положений этого соглашения.

Документы предусматривают сотрудничество между правоохранительными органами двух стран в деле уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к гибели самолета. Как договорились ранее страны - участницы совместной следственной группы, суд по делу о гибели "Боинга" пройдет в Нидерландах по законодательству этой страны. Украина обязуется содействовать в организации участия в суде обвиняемых или свидетелей, в том числе в режиме видеоконференции.

Международная следственная группа заявляет, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской армии. Она была доставлена на территорию, подконтрольную поддерживаемым Россией сепаратистам на востоке Украины. Следствие пока не назвало конкретных лиц, подозреваемых в атаке на "Боинг". Нидерланды, а также Европейский Союз и Соединенные Штаты, призвали Россию признать причастность к гибели "Боинга" и помочь с расследованием. В Москве говорят, что не доверяют данным следствия, поскольку оно - как утверждается - игнорирует российскую позицию по делу.

В катастрофе "Боинга", выполнявшего рейс Амстердам-Куала-Лумпур, погибли 298 человек.