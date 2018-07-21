Россия хочет вместе с США возвращать беженцев в Сирию

В Министерстве обороны России утверждают, что направили Соединенным Штатам предложения начать совместную работу по организации возвращения сирийских беженцев на родину. Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что такие предложения направлены в связи с договоренностями, которых достигли президенты США и России на встрече в Хельсинки 16 июля.

В российском военном ведомстве утверждают, что речь идет о разработке совместного плана возвращения беженцев, живущих сейчас в Иордании, Ливане, Турции и странах Европы.

О том, что тема сирийских беженцев и помощи им вернуться в страну обсуждалась на саммите, заявили на пресс-коференции по его итогам и Владимир Путин, и Дональд Трамп. Они, однако, не говорили о каких-либо конкретных договоренностях.

Президенты два часа общались с глазу на глаз, и точное содержание их разговора неизвестно. Госсекретарь Майк Помпео в пятницу подтвердил, что разговор о возвращении беженцев на саммите шел. Он подчеркнул, что США готовы оказать этому содействие, но как именно - говорить пока рано. Предложение российского минобороны в Вашингтоне пока не прокомментировали.

Три месяца назад Дональд Трамп приказал нанести ракетные удары по объектам в Сирии - после предполагаемой химической атаки в городе Дума. Трамп назвал тогда президента Сирии Башара Асада "животным". Соединенные Штаты долгое время обвиняли Асада в том, что именно его действия стали причиной того, что многие люди покинули Сирию. Вашингтон оказывал помощь отдельным группировкам сирийской вооруженной оппозиции.

При этом большая часть сирийской территории, в том числе в результате военных операций правительственных сил при поддержки России, перешла под контроль Асада. Пока неясно, будут ли США способствовать возвращению беженцев и в эти районы.

За годы гражданской войны, которая началась в 2011 году, Сирию покинули миллионы беженцев. Большая их часть нашла временный приют в соседних странах. После прихода администрации Трампа к власти Соединенные Штаты наложили мораторий на прием беженцев из Сирии. Трамп неоднократно заявлял, что его целью является их возвращение в страну.