В парке в Солсбери полиция ищет следы "новичка"

В британском городе Солсбери полиция в субботу ищет следы нервно-паралитического вещества "новичок" в парке имени королевы Елизаветы. Сообщается, что специалисты по химзащите осматривают, в частности, общественные туалеты.

Предполагается, что в этом парке отравившиеся "новичком" в конце июня Чарли Роули и Дон Стерджесс могли подобрать флакон, в котором находилось вещество.

Накануне Роули был выписан из больницы. Его подруга Дон Стерджесс скончалась около двух недель назад. Они жили в городе Эймсбери, находящемся в нескольких километрах от Солсбери, где 4 марта едва не погибли Сергей и Юлия Скрипали. Оба были отравлены нервно-паралитическим веществом "новичок", в отравлении Скрипалей Лондон обвиняет Москву. Основная версия полиции - Стерджесс и Роули пострадали от того же самого яда, что и отец и дочь Скрипали.

О том, что Стерджесс подобрала флакон и брызнула на себя его содержимым, предполагая, что это духи, Роули рассказал своему брату. Он, однако, по словам брата, не помнит, где именно она подобрала флакон.

Брат Роули удивлен тем, что его родственник столь быстро выписан из больницы - на 20-й день после отравления. Отец и дочь Скрипали лечились от последствий отравления дольше. В больнице, однако, подтвердили, что состояние здоровья Роули улучшилось, а сам он не представляет угрозы окружающим.