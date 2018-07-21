Путин в поздравлении жителей Гороховца процитировал Википедию

Владимир Путин в поздравлении жителей Гороховца с 850-летием города процитировал Википедию.

Поздравление опубликовано на сайте президента России. В тексте есть строчка "Именно из Гороховецкого уезда, со своей вотчины, князь Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить народное ополчение 1612 года". Почти такое же предложение есть в статье Википедии о Гороховце: "…именно с Гороховецкого уезда, из своей вотчины князь Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить второе народное ополчение 1612 года".

Последний раз статья Википедии правилась 19 июля. Текст поздравления Путина был опубликован в субботу утром. В нем говорится, что Гороховец "по праву считается исторической жемчужиной России". Город, по мнению Путина, "устремлён в будущее, укрепляет свой туристический потенциал, становится площадкой для востребованных общественных, просветительских, культурных инициатив".

Гороховец находится во Владимирской области. В городе проживают около 13 тысяч человек. При этом последние годы численность населения падает.