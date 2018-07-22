В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене

В московский следственный изолятор "Лефортово" помещен 74-летний Владимир Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене. Это полный тезка сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии.

Кудрявцева в СИЗО в субботу нашел член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. Как он пишет в своем блоге, Кудрявцев сказал ему, что живет в подмосковном Королеве, был доставлен в "Лефортово" в субботу и обвиняется в госизмене. Именно в Королеве расположен ЦНИИМаш - организация, которая входит в структуру "Роскосмоса" и занимается в том числе оборонными проектами в сфере ракетостроения.

Имя Кудрявцева упоминется на сайте института. Как пишет "Медиазона", Кудрявцев входил в число тех, кто подписал открытое письмо Владимиру Путину в поддержку ранее обвиненного в госизмене сотрудника ЦНИИМаш Владимира Лапыгина. Он лауреат премии правительства России, кандидат технических наук и заместитель начальника одного из центров ЦНИИмаш.

Обыски в Королеве, а также в офисе Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) в Москве прошли 20 июля. После этого стало известно, что один из руководителей ОРКК Дмитрий Пайсон ушел со своего поста. По данным источников, по делу есть несколько подозреваемых, Кудрявцев, предположительно, первый из них, чье имя стало известно. Пока неясно, был ли задержан по этому делу еще кто-то.