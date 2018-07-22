В США опубликован документ о слежке за помощником Трампа

Министерство юстиции США в субботу предало гласности прежде совершенно секретный документ, на основании которого ФБР в октябре 2016 года просило суд дать санкцию на слежку за помощником тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа Картером Пейджем. ФБР предполагало, что он стал объектом разработки российских спецслужб.

Подобного рода документ со столь высоким грифом секретности обнародуется впервые, хотя публичная его версия содержит многочисленные купюры. Рассекречивания документа добивались через суд целый ряд СМИ и правозащитных организаций. Ранее в поле зрения общественности попали лишь выдержки из него, опубликованные отдельно республиканцами и демократами — членами Комитета по разведке нижней палаты Конгресса.

"На наш взгляд, Пейдж тайно сотрудничает с российским правительством", говорится в заявлении, поданном ФБР на получение судебной санкции на слежку. - "При этом он уже нарушил или с большой вероятностью нарушит в ближайшем будущем уголовный кодекс США". Кроме того, говорится, что Пейдж, а возможно и другие члены штаба Трампа, сотрудничают с Россией с целью вмешательства в выборы.

В обоснование своего прошения ФБР ссылается, среди прочего, на визит Пейджа в Россию в июле 2016 года.

В так называемом досье на Трампа, собранном бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, утверждается, что американец в ходе визита имел встречу с высокопоставленным чиновником топливно-энергетического комплекса России. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей республиканец Дэвид Нуньес и его единомышленники утверждают, что санкция на слежку за Пейджем была получена незаконно, так как ФБР утаило от суда, что в своем прошении опиралось именно на это досье, оплаченное противниками Трампа из лагеря Хиллари Клинтон.

Официально ФБР всегда утверждало, что изучает это досье, содержащее ряд до сих пор не подтвержденных обвинений в адрес Трампа, однако не использует его в своей работе. Демократы, в том числе зампредседателя Комитета по разведке Адам Шифф, заявляют, что ФБР строго придерживалось установленного порядка в своем обращении к суду и что изначальный интерес Бюро к личности Пейджа пробудили не сведения, предоставленные Стилом, а информация, исходившая от другого помощника Трампа Джорджа Пападопулоса.

Суд тогда разрешил прослушивание телефонов Пейджа. Никаких обвинений против него до сих пор не предъявлено. Дональд Трамп ранее обвинял администрацию Обамы в организации слежки за его избирательным штабом.