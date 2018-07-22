Израиль помог эвакуировать из Сирии сотрудников "Белых касок"

Около 800 сотрудников сирийской гуманитарной организации "Белые каски" и членов их семей эвакуированы из южных районов Сирии в Иорданию при участии израильских военных. Об этом в воскресенье сообщили Израиль и Иордания.

Сотрудники "Белых касок" покинули районы, которые в ближайшее время должны перейти под контроль сирийских правительственных войск. Армия Башара Асада занимает территории у границы с контролируемыми Израилем Голанскими высотами. Бойцы вооруженной оппозиции или складывают оружие, или, по договоренности, выезжают на север Сирии.

Израильские военные сообщили, что помогли эвакуировать сотрудников "Белых касок" из-за того, что их жизнь оказалась бы под угрозой, если бы они попали в руки сирийских властей. Эвакуация проведена по просьбе США, Канады и ряда европейских стран. Власти Иордании подтвердили, что эвакуированные прибыли на территорию страны, им будет предоставлено временное убежище. Предполагается, что впоследствии им предоставят убежище на Западе.

"Белые каски" - организация гражданской обороны, действующая в контролируемых вооруженной оппозицией районах Сирии. Их финансируют ряд стран Запада и НКО. Сотрудники "Белых касок" помогают мирным жителям, дома которых становятся целями бомбардировок и артиллерийских ударов. Они также собирают свидетельства о жертвах среди мирного населения. Официальный Дамаск и Россия утверждают, что "Белые каски" сотрудничают с террористами, и обвиняют их во лжи.