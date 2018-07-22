Премьер Украины предложит присвоить звание героя боксеру Усику

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложит присвоить звание героя страны боксеру Александру Усику. В ночь на воскресенье спортсмен завоевал в Москве титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе.

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева. Победа по итогам 12 раундов была присуждена Усику единогласным решением судей.

Для получения титула абсолютного чемпиона мира, боксеру необходимо завоевать чемпионские пояса четырех боксерских организаций. Перед боем в Москве их поделили Усик и Гассиев.

31-летний украинец удерживал титулы чемпиона мира по версии всемирного боксерского совета WBC и всемирной боксерской организации WBO, 24-летний россиянин — по версии всемирной боксерской ассоциации WBA и международной боксерской федерации IBF.

Победа Усика стала 15 в его профессиональной карьере, он ни разу не проиграл, а 11 боев выиграл нокаутом. Для Гассиева бой стал 27 в профессиональной карьере, и это было его первое поражение.

После боя матч прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. Политик назвал гимн его страны, прозвучавший после победы Усика, "символом борьбы" Украины и приближения ее победы.

Вице-президент российской Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский в ответ предложил не смешивать спорт с политикой.

Усик - уроженец Крыма. В январе 2018 года на вопрос о статусе аннексированного полуострова боксер назвал журналистов провокаторами и заявил, что лучший ответ - тот факт, что он "представляет Украину во всем мире".