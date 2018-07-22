Эксперты: Белоруссия обогнала Россию по реальным зарплатам

Белоруссия обогнала Россию по уровню средней реальной заработной платы. Это следует из расчетов экспертов российской Высшей школы экономики.

Ученые проанализировали динамику уровня оплаты труда в России и сравнили ее с заработными платами в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, в Китае и Бразилии.

В расчетах эксперты учитывали зарплаты в долларах, по паритету покупательной способности валют, уравнивающему покупательные способности валют разных стран. Авторы использовали данные Всемирного банка о паритете 2011 года, курсы валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах до 2017 года.

В 2017 году в Белоруссии реальная начисленная зарплата составила 1602,6 доллара США, а в России — 1550 долларов. В Восточной Европе меньше, чем россияне, зарабатывают только болгары (1406 долларов) и румыны (1486,2 доллара в 2016 году, за 2017 год данные отсутствуют), при этом Россия обгоняет по зарплатам Бразилию (927,6) и Китай (1462,5 в 2016 году).

По номинальному курсу доллара зарплаты в России по-прежнему опережают белорусские, отмечают авторы исследования. В 2017 году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по обменному курсу, составляла 670.9 доллара, а в Белоруссии — 421,9 доллара.

При этом по оценке на основе курсов валют средняя заработная плата в России в 2017 году на 26 процентов ниже уровня 2014 года, когда рубль резко подешевел по отношению к основным мировым валютам.