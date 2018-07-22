Осуждённые по делу об убийстве Немцова подвергаются давлению

Один из пяти осужденных по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова прошёл допрос на полиграфе. Хамзат Бахаев, отбывающий наказание за соучастие в убийстве, согласился на такой допрос, после неоднократного пребывания в штрафном изоляторе.

Бахаеву задавали вопросы о месте, где спрятано оружие, из которого был убит Немцов, о других лицах, которые могли быть причастны к убийству. Об этом сообщило агентство Росбалт. Ответы осуждённого на эти вопросы не приводятся в публикации на сайте агентства. Фактически с заключенным проводятся следственные действия, во время которых допрашивающие пытаются получить ответы на вопросы, в которых не удалось разобраться во время расследования, говорится в публикации.

Ранее в колонию в Иркутской области, где отбывает 20-летнее наказание исполнитель убийства Заур Дадаев, прибыла комиссия из Москвы. Приезжие интересовались личными записями Дадаева. Однако он отказался отдавать их сотрудникам комиссии, после чего был помещён в штрафной изолятор.

Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года. По делу об убийстве были осуждены пять человек, которых приговорили к тюремным срокам от 11 до 20 лет.