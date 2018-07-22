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Осуждённые по делу об убийстве Немцова подвергаются давлению

Заур Дадаев

Один из пяти осужденных по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова прошёл допрос на полиграфе. Хамзат Бахаев, отбывающий наказание за соучастие в убийстве, согласился на такой допрос, после неоднократного пребывания в штрафном изоляторе.

Бахаеву задавали вопросы о месте, где спрятано оружие, из которого был убит Немцов, о других лицах, которые могли быть причастны к убийству. Об этом сообщило агентство Росбалт. Ответы осуждённого на эти вопросы не приводятся в публикации на сайте агентства. Фактически с заключенным проводятся следственные действия, во время которых допрашивающие пытаются получить ответы на вопросы, в которых не удалось разобраться во время расследования, говорится в публикации.

Ранее в колонию в Иркутской области, где отбывает 20-летнее наказание исполнитель убийства Заур Дадаев, прибыла комиссия из Москвы. Приезжие интересовались личными записями Дадаева. Однако он отказался отдавать их сотрудникам комиссии, после чего был помещён в штрафной изолятор.

Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года. По делу об убийстве были осуждены пять человек, которых приговорили к тюремным срокам от 11 до 20 лет.

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