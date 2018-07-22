Взрыв в аэропорту Кабула совпал с прибытием вице-президента

В воскресенье, 22 июля, в кабульском аэропорту смертник подорвал себя, находясь в толпе. Инцидент произошёл в то время, когда от аэропорта отъезжала автоколонна с вице-президентом Афганистана генералом Абдулрашидом Дустумом. Несколькими минутами ранее он прибыл на радину из Турции, где находился провёл один год в изгнании.

По сведениям министерства внутренних дел Афганистана, жертвами взрыва стали как минимум десять человек, генерал Дустум не пострадал. Среди раненых — мирные жители и ребенок. Никто не взял на себя ответственности за нападение.

Генерал Дустум покинул страну в мае прошлого года в связи с подозрениями в причастности к пыткам и похищению политического противника Ахмада Ишчи. Официальных обвинений Абдулрашиду Дустуму предъявлено не было.

Самолет, зафрахтованный афганским правительством для возвращения Дустума из Анкары, приземлился в Кабуле вечером в воскресенье. Его встречали делегация официальных представителей и многочисленные сторонники. Ожидается, что по возвращении генерал Дустум вернется к исполнению своих обязанностей вице-президента.