В Роскосмосе подтвердили арест 74-летнего Виктора Кудрявцева

В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. "С ним сейчас проводятся следственные действия", – сообщил агентству ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Других подробностей он не привел. Ранее сообщалось, что в московский следственный изолятор "Лефортово" доставлен 74-летний Виктор Кудрявцев, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). 20 июля в этом институте сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии.

Кудрявцев входил в число тех, кто подписал открытое письмо Владимиру Путину в поддержку ранее обвиненного в госизмене сотрудника ЦНИИМаш Владимира Лапыгина, сообщает "Медиазона". Лапыгин – лауреат премии правительства России, кандидат технических наук и заместитель начальника одного из центров ЦНИИмаш.





После обысков в Королёве и в московском офисе Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) стало известно, что один из руководителей этой корпорации Дмитрий Пайсон ушел со своего поста. По делу есть несколько подозреваемых, Кудрявцев, предположительно, первый из тех, чье имя стало известно.