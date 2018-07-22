Мария Бутина, задержанная в США, обладала "более широкими контактами"

Мария Бутина, обвиняемая в США в работе "российским агентом", поддерживала более широкие контакты с высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне, чем было известно ранее. В 2015 году она участвовала во встречах приглашенного российского чиновника с двумя представителями руководства Федеральной резервной системы и министерства финансов США. Как сообщает Reuters, речь идёт о тогдашнем вице-председателе Федеральной резервной системы Стэнли Фишере и заместителе министра финансов по международным вопросам Натаном Шитсом.

Бутина приехала в США в апреле 2015 года вместе с Александром Торшиным, который тогда был заместителем председателя Центрального банка России. На встречах с Фишером и Шитсом они обсуждали американо-российские экономические отношения при админстрации бывшего президента Барака Обамы.

Эти встречи, о которых ранее не сообщалось, свидетельствуют о более широком круге высокопоставленных лиц среди американских политиков и групп особых интересов, с которыми Бутина пыталась наладить контакты.

Встречи с Фишером и Шитсом были организованы Центром национальных интересов – вашингтонской аналитической организацией, работающей в сфере внешней политики, которая часто отстаивает пророссийские позиции, сообщает "Голос Америки".