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В иракском Эрбиле боевики захватили правительственное здание

Силы бзопасности возле консульства Ирана в Эрбиле (архивное фото)

Двое вооруженных боевиков напали на правительственное здание в городе Эрбиль на севере Иракского Курдистана, ранив нескольких полицейских. Об этом сообщает Рефтер со ссылкой на официальные источники. 23 июля между боевиками и полицейскими произошли столкновения, когда боевики напали на здание в Эрбиле, резиденцию регионального правительства Курдистана.

Заместитель губернатора Эрбиля сообщил, что боевики продолжают контролировать последний этаж четырехэтажного здания. Он также сообщил, что силы безопасности окружили здание и готовятся к штурму.

Боевики захватили оружие у охранников здания и выкрикывали "Аллах акбар! ("Аллах велик!"), сообщает агентство Рейтер, отмечая, что "пока не ясно, кто осуществил нападение". Отмечается, что такого рода нападения редко происходят в Эрбиле - одном из наиболее стабильных городов в Ираке.

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