Трамп обрушился с угрозами и обвинениями на президента Ирана

Президент США Дональд Трамп обрушился в "Твиттере" с резкой критикой и обвинениями на главу иранского государства Хасана Роухани.

"Даже не помышляйте о том, чтобы снова угрожать Соединенным Штатам", - написал Трамп. - Иначе на вас свалятся беды, равные которым мало кто испытывал в истории человечества. Мы больше не будем терпеть ваших вздорных речей о кровопролитии и смерти. Поостерегитесь!"

​Твит Трампа, составленный поздно вечером в воскресенье, был, по-видимому, ответом на заявление Роухани: "Америка должна понять, что Иран будет самым беспощадным противником в войне и самым благородным партнером в мирных деяниях". Роухани также адресовал личное послание Трампу: "Не дергайте льва за хвост, а то всегда будете об этом жалеть".

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео, выступая в Калифорнии, обвинил иранских руководителей в казнокрадстве и в тратах огромных сумм на поддержку терроризма, изымаемых у простых граждан. "Режим легко жертвует благополучием, безопасностью и свободой иранского народа ради торжества исламской революции. По размаху коррупции и показного богатства иранский режим больше напоминает мафию, чем обычное правительство", - заявил Помпео.

Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном и сейчас подумывают о восстановлении экономических санкций, дабы, по словам госсекретаря, "перекрыть режиму возможности обогащаться и проводить свою смертоносную и разрушительную политику".