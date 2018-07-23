Сотрудники Русского музея написали письмо против реконструкции

Сотрудники Русского музея написали своему директору Владимиру Гусеву коллективное письмо против закрытия многих залов и переезда фондов ради реконструкции одного из внутренних дворов Михайловского дворца, где располагается музей. По мнению одного из хранителей фондов Ирины Шалиной, поспешные действия могут принести музейным экспонатам большой вред.

Авторы письма возмущены тем, что их не информируют о планах по переезду, не объясняют причин и приоритетов грядущего ремонта, а что касается остекления внутреннего двора, то они даже не знают, есть ли на это разрешение Комитета по охране памятников. Сотрудники музея обращают внимание на то, что поначалу речь шла о закрытии минимального количества залов, а теперь говорится уже о закрытии залов художников Сурикова и Репина. Сотрудники приводят в пример реконструкции крупных западных музеев, которым предшествовало строительство специальных фондохранилищ. В случае переезда фондов Русского музея таких мер не предусмотрено.

Идею реконструкции двух внутренних дворов Михайловского дворца руководство Русского музея вынашивает уже полтора десятка лет. В 2016 году проект резко раскритиковал Совет по сохранению культурного наследия. После серии скандальных обсуждений проект было решено изменить – теперь застеклить хотят только один внутренний двор. Впрочем, сотрудники музея уверены, что огромные средства, которые на это будут потрачены, стоит использовать совсем в других целях.