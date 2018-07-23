Россия и Израиль обсуждают присутствие иранских войск в Сирии

Присутствие иранских войск на территории Сирии обсудили 23 июля в Иерусалиме глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее израильский премьер объявил на заседании кабинета, что российский президент Владимир Путин попросил его несколько дней назад принять российскую делегацию, в которую входит начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов. Глава правительства Израиля заявил, что будут обсуждаться события в регионе, прежде всего - положение в Сирии.

Нетаньяху вновь подчеркнул, что ожидает от президента Сирии Башара Асада выполнения соглашения 1974 года о демилитаризованной зоне вдоль совместной границы. Израильский премьер заявил, что продолжит препятствовать Ирану в сохранении его постоянного присутствия в Сирии.

Израиль считает своей главной задачей удержание иранских сил, помогающих Асаду, на возможно более отдалённом растоянии от своих границ. Россия, как союзник Ассада, предупредила, что ожидать от Ирана полного вывода своих войск из Сирии было бы нереалистичным.

Встреча Нетаньяху с российской делегации происходит через две недели после визита израильского премьера в Москву и переговоров с Путиным.