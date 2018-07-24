Активиста из Минеральных Вод признали политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным активиста из Минеральных Вод Михаила Савостина, арестованного по обвинению в хранении наркотиков. В "Мемориале" считают, что в деле есть явные признаки фальсификации, а сам Савостин, ведущий активную общественно-политическую деятельность, ранее подвергался преследованиям со стороны правоохранительных органов.

Михаил Савостин входит в совет Ассамблеи народов Кавказа и профсоюз "Солидарность". Активиста задержали в апреле по дороге на форум "Свободной России". Следствие утверждает, что у Савостина было два пакета с марихуаной. Сам он настаивает, что наркотики подбросили полицейские.

В конце июня Михаил Савостин, находящийся в следственном изоляторе, объявил сухую голодовку в знак протеста.