ФСБ завела дело на популяризатора хакасской культуры

Федеральная служба безопасности России завела уголовное дело на 30-летнюю жительницу Абакана Лидию Баинову из-за поста в соцсети. Популяризатора хакасской культуры обвинили в экстремизме.

По мнению следователей, Баинова "с целью призыва неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса, проживающих на территории РФ" опубликовала открытый пост со строчками: "В такие минуты хочется устроить революцию и переворот! Вернуть власть, землю нашему народу! Отвоевать!".

​Следователь не привел в постановлении полный текст поста, посвященного случаям притеснения коренных жителей Хакасии, пишет tayga.info. Баинова в публикации рассказала в том числе о том, как в игровой комнате одного из заведений Абакана дети заявили, что "вход туда только русским", а ее родителям постоянно говорили "вроде, хакасы, а в центре трешку получили", или "хакаска, а одета так хорошо".

Вину активистка не признает и считает, что настоящая причина преследования – ее общественная деятельность: Баинова занимается популяризацией хакасской культуры, активно выступает за сохранение народных традиций и языка.

По мнению защиты, следствие доверило психолого-лингвистическую экспертизу поста непрофессиональному человеку, директору компании "Консорциум" Ольге Якоцуц, которая заявила в своем заключении о том, что Баинова якобы "считает, что на сегодняшний день возникла необходимость в применении кардинальных мер возрождения хакасского языка посредством различных методов, в том числе, включающих угрозу применения насилия, как в отношении хакасского населения. Так и в отношения Правительства республики" (в цитате сохранены авторская пунктуация и орфография - ред).