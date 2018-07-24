Белый дом рассказал о единственной договорённости Трампа и Путина

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует встретиться со своим коллегой из России. Об этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на саммите в Хельсинки 16 июля, рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс. Она заявила, что никаких других письменных или устных договоренностей на переговорах лидеры двух стран не достигли. С кем именно встретится Болтон, Сандерс не уточнила и обещала объявить детали, когда они станут известны.

После переговоров президентов России и США американские политики и СМИ раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России. На пресс-конференции после встречи Путин, в частности, допустил допрос россиян по делу о вероятном вмешательстве в выборы в США. При этом в ответ российский президент потребовал допросить американцев по делу фонда Hermitage Capital. Белый дом предложение отверг.

Российская прокуратура назвала в числе подозреваемых бывшего посла Соединенных Штатов Майкла Макфола. По данным The Washington Post, сегодня он встретится c советником Трампа по Европе и России Фионой Хилл. Власти должны донести до Москвы, что преследование чиновников в США будет иметь негативные последствия, заявил дипломат.

Еще один подозреваемый – бизнесмен Уильям Браудер, заочно осужденный в России. Он был одним из инициаторов "списка Магнитского" – санкций в отношении россиян, которых подозревают в нарушении прав человека. В интервью телеканалу "Настоящее время" Браудер заявил, что не чувствует себя в безопасности.

