WSJ: российские хакеры взломали сети энергокомпаний в США

Российские хакеры взломали сотни электросетей в США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов.

По данным ведомства, взломщики получили доступ к компьютерам американских фирм, которые занимаются обслуживанием энергетической инфраструктуры. Таким образом хакеры похитили данные об устройстве энергосистем и их управлении. Взлом может угрожать массовыми отключениями электричества в США. По данным американских властей, хакеры могут "переключить рубильник" в любой момент. За атакой, как утверждают источники, стоит группировка Energetic Bear, связанная с российскими властями. Кремль поддержку хакеров отрицает.

Ранее США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым хакерам из Главного разведывательного управления России. Утверждается, что они причастны к вмешательству в американские выборы.

Хакерская группировка Energetic Bear (она также известна под названиями Dragonfly и Crouching Yeti) стала проявлять активность в 2010 году. Ее целями являются энергетические и промышленные предприятия.

