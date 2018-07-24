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Жертвами лесных пожаров в Греции стали не менее 50 человек

Пожары в греческом городе Рафина. Фото 23 июля 2018 года

Жертвами лесных пожаров в Греции стали не менее 50 человек, ещё более ста пострадали. Большое число раненых – в критическом состоянии. Такие данные сообщили местные власти во вторник. В нескольких регионах страны объявлен режим чрезвычайного положения.

Наибольший очаг возгорания – в курортном районе недалеко от Афин, там погибли 24 человека. Власти привлекли к тушению пожаров сотни спасателей, а также военные. Правительство Греции обратилось за помощью к другим странам Евросоюза.

Нынешние пожары в Греции стали самыми крупными за последнее десятилетие. Причиной массовых возгораний стала аномальная жара и отсутствие осадков на протяжении многих месяцев. Огонь распространяется быстро из-за сильного ветра, что осложняет тушение пожара.

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