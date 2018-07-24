В Приангарье инвалид обвинил полицейских в избиении из-за рации

Житель Братска Максим Безденежных, вынужденный передвигаться на инвалидной коляске, обвинил полицейских в избиении из-за потерянной рации. Он сообщил проекту "Сибирь.Реалии", что нападение произошло в ночь с 30 июня на 1 июля, но в следственном комитете по Братску уголовное дело до сих пор не завели.

Безденежных рассказал, что полицейские приехали на вызов его соседей и потеряли возле подъезда свою рацию. Ее нашла девушка, стоявшая у подъезда. Безденежных собирался отдать рацию полицейским, оставшись на крыльце и положив ее в свою коляску. По его словам, когда сотрудники МВД вернулись, они дважды ударили его по голове, после чего уехали.

​Жена пострадавшего, узнав о нападении, позвонила в полицию. Там, по ее словам, ответили грубостью, а вызов об избиении мужа не приняли. Скорая помощь зафиксировала у Безденежных гематомы. Но поскольку было уже утро субботы, в полицию супруги обратились только через два дня – там их отправили в следственный комитет, где инвалид оставил заявление с требованием завести уголовное дело на полицейских.

Через несколько дней участковый заявил Безденежных, что на него самого будет заведено уголовное дело об оскорблении полицейских, если он не откажется от своего заявления.

"Я ему ответил, что пусть попробуют доказать то, чего не было. Якобы у них есть запись с видеорегистратора. Я говорю: "Отлично, значит, там видно, как меня избивают. Кроме того, у меня есть свидетель, которого следователи уже опросили", – сообщил редакции "Сибирь.Реалии" братчанин

Недавно Безденежных обратился в Следственный комитет по Братску, чтобы узнать, как продвигается дело. В ведомстве ему ответили, что следователь внезапно уехал в командировку и вернется только в конце июля. Как сообщает "Тайга.Инфо", СК начал проверку по заявлению Безденежных.