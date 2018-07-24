Израиль сбил сирийский истребитель "Сухой". Как утверждают израильские военные, истребитель нарушил воздушное еврейского государства, проникнув на два километра вглубь страны, в районе Голанских высот.
По самолету выпустили две ракеты. Военные допускают, что самолет рухнул на территории Сирии. По неподтверждённым данным, пилот погиб. Это первый с 2014 года случай, когда Израиль сбил пилотируемый самолёт.
Государственное сирийское агентство SANA утверждает, что самолет находился в воздушном пространстве Сирии. Потерю самолета в Дамаске пока не подтвердили.
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