Израиль сбил сирийский истребитель "Сухой". Как утверждают израильские военные, истребитель нарушил воздушное еврейского государства, проникнув на два километра вглубь страны, в районе Голанских высот.

По самолету выпустили две ракеты. Военные допускают, что самолет рухнул на территории Сирии. По неподтверждённым данным, пилот погиб. Это первый с 2014 года случай, когда Израиль сбил пилотируемый самолёт.

Государственное сирийское агентство SANA утверждает, что самолет находился в воздушном пространстве Сирии. Потерю самолета в Дамаске пока не подтвердили.