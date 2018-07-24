В Амстердаме проходит конференция по борьбе со СПИДом

В Амстердаме открылась конференция по борьбе со СПИДом, девизом которой стал лозунг "Разрушать барьеры, возводить мосты". На мероприятие прибыли тысячи человек, сообщает Deutsche Welle. Среди гостей – британский исполнитель Элтон Джон, британский принц, герцог Сассекский Гарри, а также австрийский певец Том Нойвирт, выступающий под сценическим псевдонимом Кончита Вурст. Исполнитель выступил на открытии конфереции.

"Для того, чтобы покончить с жестокой стигмой и дискриминацей, которыми сопровождается это заболевание, мы все должны читать, слушать и говорить о ВИЧ и СПИДе, как о любом другом заболевании. И мы не должны останавливаться до тех пор, пока все люди не узнают, что иметь вирус ВИЧ - это всего лишь диагноз", заявил Нойвирт. В апреле этого года певец сообщил, что уже несколько лет является носителем ВИЧ-положительного статуса.

На конференции, среди прочего, представят новые препараты по профилактике ВИЧ, разработанные французскими учёными. Доконтактную терапию (PrEP) назначают людям, входящим в группы риска. У пациентов, регулярно принимающих этот препарат, в организме накапливается антиретровирусное вещество, которое подавляет активность ВИЧ. Исследователи утверждают, что за первый год применения новой терапии ни один из пациентов не заразился.

По информации Всемирной организации здравоохранения, год назад в мире было почти 37 миллионов человек с вирусом иммунодефицита. Это заболевание наиболее распространено в странах африки, где ВИЧ-положительных – более 25 миллионов человек. По данным экспертов, число инфицированных продолжает быстро расти в регион Восточной Европы и Центральной Азии. С 2010 года количество новых случаев заболеванием ВИЧ увеличивается более, чем вдвое.