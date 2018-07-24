В Германии острая полемика вокруг футболиста Месута Озила

В Германии продолжается скандал в связи с демонстративным уходом из сборной Германии по футболу одного из чемпионов мира 2014 года Месута Озила. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил известному немецкому футболисту турецкого происхождения Месуту Озилу после его заявления о выходе его из сборной Германии.

СМИ цитируют заявление Эрдогана турецкой прессе: "Я звонил ему прошедшей ночью. Его позицию я нахожу национальной и родной для турок. Я целую его глаза. Немцы не могут принять за нормальное явление нашу совместную фотографию. Я полностью поддерживаю то, что написал Мезут в своем заявлении".

До этого Эрдоган уже делал заявления, одобряющие поступок Озила. Звонок из Турции – явно не последний эпизод скандала, который разыгрывается сейчас в Германии. Озил и его коллега по сборной Илкай Гюндоган сфотографировались в мае с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Снимки были опубликованы 14 мая в инстаграме правящей турецкой Партии справедливости и развития. Это было за месяц до чемпионата мира в России и в самый разгар турецкой президентской гонки. Гюндоган подарил тогда Эрдогану свою футболку с надписью: "Моему президенту с глубоким уважением".

Последовала критика Президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя, а также освистывание с трибун. Теперь Месут Озил, объявив об уходе из сборной, видимо, по совету своих агентов, обвиняет руководство федерации футбола и лично Гринделя в расизме и двойных стандартах. В качестве примера, он приводит недавнее фотогарфирование Лотара Маттеуса с Владимиром Путиным и отмечает, что, мол, никакого шума не было. Федерация футбола ФРГ отвергла обвинения в расизме. В своем заявлении о выходе из сборной Озил пишет также, что не хочет быть козлом отпущения за результат сборной на чемпионате в России.

По мнению даже доброжелательных комментаторов, Озил явно не во всем прав, но сам случай вызвал достаточно широкую полемику в германском обществе и в СМИ. Особенно остры реакции и комментарии в турецкой среде Германии, традиционно, поддерживающей Эрдогана. Звучат голоса, что этот скандал ясно показал, что сколько бы, мол, иностранец ни старался, он при любых успехах никогда не будет признан в Германии своим, "одним из нас"... Это утверждение нашло косвенное подтверждение в резком по тону и выбору слов комментарии главы клуба «Бавария» Ули Хённеса, который дал уничижительную на грани оскорбления оценку игре Озила за сборную в последние годы. Он даже утверждал, что Озил, выступая за сборную Германии последний раз, выиграл единоборство на поле в 2014 году. Заявления Хённеса вызвали и ответную критику. Интересно, что второй сфотографировавшийся - Илкай Гюндоган - пока остается в тени и никаких заявлений не делает. Многие комментаторы требуют ухода в отставку президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя, без серьезных оснований подлившего, по мнению многих, своими оценками и комментариями масло в огонь обсуждения спорного поступка футболистов накануне Чемпионата мира в России.