Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Томске завели уголовное дело из-за насилия над пациентами в интернате

Иллюстративное фото

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников местного психоневрологического интерната "Забота", которые якобы избивали пациентов. Об этом сообщает "Сибирь. Реалии" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Руководство интерната комментировать ситуацию отказалось. Местные жители уже писали жалобы на то, что в учреждении применяют физическую силу к постаяльцам, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию.

Ранее уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова сообщала о том, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения средств пациентов психоневрологического диспансера "Забота". По данным омбудсмена, общая сумма украденных средств может составлять один миллион рублей.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG