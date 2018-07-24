В Томске завели уголовное дело из-за насилия над пациентами в интернате

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников местного психоневрологического интерната "Забота", которые якобы избивали пациентов. Об этом сообщает "Сибирь. Реалии" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Руководство интерната комментировать ситуацию отказалось. Местные жители уже писали жалобы на то, что в учреждении применяют физическую силу к постаяльцам, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию.

Ранее уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова сообщала о том, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения средств пациентов психоневрологического диспансера "Забота". По данным омбудсмена, общая сумма украденных средств может составлять один миллион рублей.