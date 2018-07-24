Умар Джабраилов исключен из партии "Единая Россия"

Партия "Единая Россия" исключила из своих рядов бизнесмена и мецената Умара Джабраилова – за стрельбу в московcкой гостинице Four Seasons. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Джабраилова – Зиму Бочалову. По ее словам, "даже Тверской районный суд учел все заслуги Джабраилова и при назначении наказания за стрельбу ограничился штрафом".

В отделении партии "Единая Россия" по Центральному округу Москвы подтвердили исключение Джабраилова из партии.

Тверской суд 22 ноября 2017 года признал Джабраилова виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Бизнесмен выполнил решение суда и выплатил штраф.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и возместил причиненный им ущерб. Прокурор просил приговорить бизнесмена к двум годам условно с испытательным сроком на два года, указывая, что действия Джабраилова в гостинице выражали "явное неуважение к обществу".

Умар Джабраилов был задержан 29 августа 2017 года в гостинице Four Seasons в центре Москвы. Будучи в состоянии опьянения он устроил стрельбу из наградного пистолета. Никто не пострадал. После задержания его отпустили под подписку о невыезде. Как показали результаты медицинского освидетельствования, Джабраилов находился под воздействием наркотиков.

Джабраилов – председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств и вице-президент "Творческого союза художников России" по стратегическим и специальным проектам.