Белоруссия разрешит иностранцам 30-дневное безвизовое пребывание

Президент Александр Лукашенко 24 июля подписал указ, разрешающий туристам из 80 государств оставаться на территории Белоруссии в течение 30 дней. Речь идёт, в частности, о 39 странах Европы, США, Австралии и Японии.

Указ Лукашенко вступит в силу в момент опубликования, что, как ожидается, произойдёт в ближайшие дни. В документе отмечается, что новые правила должны содействовать дальнейшему развитию туристического сектора и превращению Белоруссии в более привлекательную страну, организующую спортивные соревнования и фестивали.

Безвизовым 30-дневным пребыванием в Белоруссии смогут воспользоваться те туристы, которые прилетают и улетают через главный минский аэропорт. Новые правила, однако, не будут распространяться на тех иностранцев, которые въезжают или выезжают через белорусско-российскую границу, поскольку она недостаточно оснащена контрольными пунктами.