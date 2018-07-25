В Москве прошла акция за создание музея в "Расстрельном доме"

Участники проекта "Декоммунизация" провели в центре Москвы акцию с требованием передать "Расстрельный дом" на Никольской в ведение Музея ГУЛАГа.

Активисты Дмитрий Энтео, Ольга Савченко, Степан Выбоч и Александр Полозун вывесили баннер с фотографией студентки Тамары, приговоренной к смерти решением Военной коллегии Верховного Суда СССР, которая располагалась в здании на Никольской в 30-50-е годы.

Акцию поддержала участница Pussy Riot Мария Алехина.

Согласно различным подсчетам, в "Расстрельном доме" было вынесено более 30 тысяч смертных приговоров. Часть из них приводили в исполнение в его подвале, другие – в здании на Лубянке.

Координатор "Декоммунизации" Ольга Савченко рассказала, что 7 июля встретила на Никольской мэра Москвы Сергея Собянина и спросила его о судьбе дома, в котором собираются открыть элитный бутик. По словам активистки, мэр ответил, что музей политических репрессий в этом месте будет мешать проходу пешеходов.