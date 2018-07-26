"Власть посыпалась". Почему члены "Единой России" пошли на выход

Члены "Единой России", несогласные, как и 92% россиян (по данным опроса "Ромир") с повышением пенсионного возвраста, начали сдавать свои партбилеты. "Программа партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об это", – написал в своем заявлении о выходе из партии власти Николай Тарахов из Нижнего Тагила. Секретарь Заволжского отделения "ЕР" (Ивановская область) Александр Крюченков тоже покинул партию, поскольку считает законопроект "антинародным". Его поддержал теперь уже экс-партиец Вадим Проворов из Кинешмы, для которого, по его словам, задуманная пенсионная реформа "стала последней каплей".

– Мы лишь первые ласточки, вот увидете – в ближайшее время из "Единой России" начнется массовый исход, каждую неделю будут уходить, – говорит Вадим Проворов Радио Свобода. Он был секретарем местной партячейки с 2006 года, сам себя всегда считал "ярым единоросом". Впрочем, теперь это уже в прошлом.

По его словам, сейчас партию покидают самые активные и неравнодушные ее члены.

Партия превратилась в придаток власти, а ее члены, как и депутаты, ни на что повлиять не могут

– Александр Крюченков – какой ответственный и деятельный партиец был, парень-умничка, пол Плеса ведь построил (Плес, где находится резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева – самый раскрученный и ухоженный город в Ивановской области – РС), и он ведь не выдержал, покинул партию. Ольга Матюшина, очень активная, душой болеющая за родной Заволжск, уж сколько она для своего города сделала! И она вышла из партии по той же причине: так и написала в своем заявлении, что уходит добровольно, потому что "не поддерживает антинародные реформы партии, направленные против интересов большинства населения Российской Федерации". Я вот тоже не думал, что когда-нибудь сделаю это, но сил уже просто нет, тупо достали, что партия превратилась в придаток власти, а ее члены, как и депутаты, ни на что повлиять не могут. И все это творится и на федеральном, и на местном уровне. Например, у нас в Иваного пытались втихую протащить закон о ТБО, о чем никто ни сном ни духом, потом в Кинешме, где вообще-то 84 тысячи жителей, так же втемную, никого не поставив в известность, в тайне даже от депутатов, протаскивали совершенно антинародный генплан. На слушания пригнали представителей администрации, местных жителей практически не было, потому что никто ничего не знал. А члены "Единой России" лишь голосуют как скажут и вообще ни на что не влияют. Да еще и молчать должны! Знаете, я человек военный в прошлом, привык работать в команде, но тут я понял, что не могу больше переступать через себя, ну все, ну край уже!

– Вас самого пенсионная реформа коснется?

– Меня нет – как военный пенсионер я получаю пенсию с 41 года, родной армии, как никак, 21 "календарь" отдал (21 календарный год – РС), никаких подвигов за мной нет, наград тоже, но служил честно. Много по разным городам поездил, побывал в Кинешме и просто влюбился в этот город! Он тогда на подъеме был: тут и мусор убирали, и дороги делали, и сам по себе он очень красивый, по сердцу мне пришелся. После увольнения я развелся с женой, оставив им с дочкой квартиру, а сам сюда приехал, вступил в "Единую Россию", которая в то время для города очень много чего делала. Никакого бизнеса у меня тогда не было, своих интересов не преследовал, просто хотел, чтобы город наш хорошел. И хотел быть полезным. Будучи строителем по специальности, я потом контролировал почти 70% крупных строек. А что теперь? Вы попробуйте наших ивановских строителей в городе найти! Они все в других регионах работают, а тут одни сплошные левые фирмочки. А как они строят, это же просто ужас! Да я бы сам им руки повыдергивал за такое качество работ, потому что это тупо распил и разбазаривание народных денег. Но "Единая Россия" молчит об этом, и лишь послушно голосует, когда надо.

– Почему вы считаете пенсионную реформу антинародной?

Я строитель, скажите мне, как я отделочника 60-летнего на леса отправлю? Он же грохнется и убьется!

– Потому что в том виде, в каком ее предлагают, она лишь усугубит проблему. У нас в городе работы нет – ни для молодых, ни для пожилых. Кто может – ездит в Москву или другие города на заработки. А если увеличить пенсионный возраст, среди молодежи еще больше безработица будет... И потом, я строитель, скажите мне, как я отделочника 60-летнего на леса отправлю? Да ладно дело все завалит, он же сам грохнется и убьется!.. И потом – сейчас есть категории трудящихся, которым положена льготная пенсия. А в новом законе об этом пока ни слова. Они останутся? Их уберут? Или им тоже что-то прибавят? Как можно голосовать за такой сырой документ, там же никакой конкретики нет? Вот и Путин заявил, что ему никакой из предложенных вариантов пенсионной реформы не нравится. Путин у нас умничка, одна надежда на него. Но ведь посмотрите, что творится – искажение информации идет на всех уровнях, начиная с районного. А какие цифры Путину рисуют можно лишь только догадываться! Думаю, о многих вещах он даже не догадывается. С такими помощниками и советниками как у него он ничего толком сделать не может, решает все в ручном режиме, ну куда это годится?! То зарплату кому-то не платят, Путин помоги, Путин решает – разве это уровень президента? Прям сердце болит за то, что у нас происходит. А Путин что? Он верит своему окружению... А пенсионная реформа, если она действительно необходима, надо было с другого конца начинать: медицину поднимать, организовывать рабочие места, сделать так, чтобы предприниматели не крысятничали и не уходили в тень, спрашивать с них за это жестко.

– Вы столько лет отдали "Единой России", не жалко бросать товарищей?

– Всякое за эти годы было. Партия давно уже разваливается, на местах занимаются приписками "мертвых душ", с которыми я всегда призывал бороться. Потому что иначе мы не знаем в реальности, сколько он у нас действующих "бойцов", ну куда это годится? У одного моего товарища в ячейке якобы действующих 47 членов, а в реальности 26, остальные – мертвые души. Вот я и призывал избавляться от них. У моей ячейке все только "живые" были, никаких приписок. Так что я хотя и верный путинист и преданый единорос, никогда особо удобным для партии не был. А хорошие и добрые дела можно и без партии делать.

Руководитель исполкома "ЕР" в Кинешме Светлана Грюнбаум говорит, что кроме Проворова никто из партии уходить не собирается, заявлений таких пока больше не было. Она признает, что пенсионная реформа очень сильно подкосила жителей города. "Звонят нам постоянно, кричат, обвиняют нас во всех грехах, почему молчим, почему партия все это поддерживает и принимает, – рассказывает она. – Я говорю: приходите и пишите заявление, мы отправим его в Москву, но никто почему-то не приходит. А что еще мы можем сделать я сама не знаю. И все, конечно, надеются, что Путин это не подпишет".

Другая женщина, член местной ячейки "ЕР", попросившая не указывать ее фамилию, более категорична.

До 60 доработают, а в 61 уже на кладбище. Ни одного мужика-пенсионера в доме нет!

"Сказать, что пенсионную реформу приняли негативно все равно что ничего не сказать, те, кому 50-55 возмущены до предела, да что там – весь город на ушах стоит, – говорит она. – У меня в доме все мужики перемерли. До 60 доработают, а в 61 уже на кладбище. Ни одного мужика-пенсионера в доме нет! Мужу 55, он уже две недели лежит, в тяжелой депрессии. Лежит и говорит, что раньше был хоть небольшой шанс на пенсии пожить, а теперь он точно до нее не доживет. И потом – а жить-то нам эти годы на что? В городе работы нет. Куда ему деваться – ехать в Москву? Так там его даже в охрану не возьмут".

Раньше Кинешма был городом текстильщиков, здесь был филиал АЗЛК.

– Город промышленников считался, тут гудело все, строилось, жизнь кипела, народ сюда ехал, – вспоминает женщина. – А потом все отдали в частные руки, приватизировали, начали предприятия сыпаться одно за другим, сам город захирел. Вот 31 июля у нас закроют последнюю ткацко-прядильную фабрику, обанкротилась. Кого-то, немногих, правда, пристроили на производство в соседний город, но большинство ткачих останется на улице. Пенсия у большинства сейчас 9-10 тысяч рублей, а коммуналка за двушку в хрущевкке 6-7 тысяч, вот так и живем... Ну а мы что? Голосуем как сказали, у нас же жесткая партийная дисциплина, а внутри все кипит. Вон в соседнем Всеволжске не молчат – из 12 депутатов городского совета против пенсионной реформы высказались девять, включая председателя Совета. При этом шесть из них были выдвинуты в депутаты "Единой Россией", - рассказала член ячейки ЕР из Кинешмы.

Уходить из политики еще хуже, чем соглашаться с реформой

– Для партии власти реформа стала, конечно, большим испытанием, тем более, что она пришлась на период выборов. Среди рядовых единороссов достаточно многие внутренне с ней не согласны, однако пока партия все же едина, расколов в ней на данный момент не прослеживается, – считает глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. – Единороссам не впервой принимать непопулярные законы, а кроме того у них просто нет других вариантов – уходить из политики еще хуже, чем соглашаться с реформой, оппозиционный контур слаб и там карьеры не сделаешь.

Пенсионная реформа, из-за которой единоросы-активисты начали покидать партию, по расчетам властей, позволит увеличивать пенсии в среднем на одну тысячу рублей в год. По оценке правительства, в 2019 году средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 15,4 тысяч рублей, а к 2024 году он достигнет 20 тысяч рублей. Индексация пенсий, по данным вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, будет проходить с 1 января каждого года.

Даже отказ от реформы уже не восстановит статус-кво

– Пенсионная реформа нанесла сильный удар по режиму. Стало ясно, что Путин – не чудотворец, что и у него что-то может не получаться, – говорит политолог Аббас Галлямов. – Миф о великом правителе, возникший после присоединения Крыма, ещё, конечно, не рухнул, но уже покачнулся. Критика властей из удела маргиналов превращается в мейнстрим. Даже отказ от реформы уже не восстановит статус-кво. Люди могут воспринять ситуацию так, будто власти испугались народного недовольства и отыграли назад. Народ почувствует вкус к протесту. Ему станет ясно, что с помощью демонстрации своего возмущения можно решать проблемы.

То, что из партии власти стали выходить ее самые активные сторонники и "бойцы" говорит о том, что "здание режима начало осыпаться по краям". "Это серьезный сигнал всему обществу, что власть посыпалась", – полагает эксперт.