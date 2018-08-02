Москвы не было. Анатолий Стреляный – об украинском опыте

Ровно сто лет назад Украина попыталась стать независимым свободным государством, но Россия вернула ее под свое владычество, чтобы окончательно растворить в себе. Так думает сегодня легковерный украинец-патриот из не самых осведомленных. В действительности же тогда, сто лет назад, демократический капитализм в Украине проиграл национальному социализму, который был вскоре сметен русско-украинским коммунистическим интернационализмом, известным также как ленинизм, он же большевизм. Вернее будет так: зачаток демократического капитализма уступил зачатку национального социализма, который был потом раздавлен уже достаточно матерым русско-украинским интернационализмом-большевизмом. Вон сколько измов тогда схватились. И схватились вполне сознательно, надо отдать им должное.

Украинское здравомыслие пало под напором, в первую очередь, украинского же безумия, действовавшего под лозунгом: "Все отнять и поделить, чтобы устроить рай на земле!" Как бы то ни было, Украину покорила не Россия, а их обеих – благороднейшая с виду утопия, явившаяся с Запада. Проводник демократического капитализма гетман Павел Скоропадский выступал за автономию правовой Украины в составе "мощного организма под названием Великая Россия". Гетман учитывал, что только такой вариант мог устроить Антанту. Тем не менее, за свои неполные восемь месяцев у власти он поразительно много сделал и для украинизации. Это – в условиях такого разбойного беспорядка, какого не знала даже бурная украинская старина. Скоропадский был против той "единой и неделимой", за которую бились русские белые с русскими же красными. Его идеалом была децентрализованная, подлинно федеративная Россия.

Замах был такой, что у самого Господа глаза полезли на лоб

Этого, однако, было мало украинским национальным социалистам. Их вождь Симон Петлюра возглавил восстание, целью которого была полная независимость Украины в виде "трудовой демократии" – что-то вроде мягкого ленинизма, хотя какой там ленинизм, если гегемоном объявлялся не рабочий класс, а крестьянство! Сумбурный петлюровский национальный социализм подавили особые люди. Совершенно особые! Украинские большевики. Свои, не пришлые. Вместе с их русскими братьями, более чем кровными. Замах был такой, что у самого Господа глаза полезли на лоб. Украинскую государственность, конечно, даешь, но! В наших, большевистских руках это будет только бич против вселенского зла. Не для украинского национального дела самого по себе проливаем свою и чужую кровь без разбора, нет. Красное украинство в наших руках будет взрывчаткой, которую мы подложим под весь мир насилья. Да здравствует, короче, мировая революция! Такая миссия украинской государственности, понятно, оправдывала все средства. Террор и духоподъемная песня. Штык и слово. С мировой революцией вышла заминка, но украинская государственность осталась – осталась такой, какой она только и могла уцелеть: красной, советской.

Украинское дело продолжалось до самого конца ХХ века, но только как часть более великого – когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся. У каждого времени, народа, движения, партии, у каждого человека – своя картина мира и цель-задача. Под нее подгоняется и прошлое. Тот сознательный (русский небрат насмешливо называет его свидомым) украинец, который сегодня скорбит о тогдашней победе Москвы, не то что ошибается, а сильно упрощает.

Ровно 100 лет назад Москвы для Украины не было. Был Петроград. Даже не Санкт-Петербург, а революционный Петроград. Москва – это Русь, а Град Петра – это Запад. Запад с им рожденным коммунистическим бредом. Тут просится красное словцо: он, мол, потому и победил, что был бредом. Но на том остановиться мешает не кто иной, как сам носитель №1 этого бреда – Владимир Ленин. Объяснения победителя не всегда бывают неверными. Подводя итоги 1919 года, он со свойственной ему прямотой подчеркнул, что своей сохранностью, хотя и не целостью, пролетарская революция обязана случайности. У него были и другие объяснения, но это примечательно тем, что пришло ему в голову первым, по свежим следам. Случайностью, кстати, для Ленина было и падение царизма за два года до этого.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист, ведущий программы Радио Свобода "Ваши письма"

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