Число погибших при лесных пожарах в Греции возросло до 79 человек

Число погибших при лесных пожарах в Греции возросло в среду до 79 человек. Об этом сообщили местные службы спасения. Ранее сообщалось о 74 погибших. Около двухсот человек ранены, и ещё свыше ста числятся пропавшими без вести. В стране объявлен трёхдневный траур.

Пожары, продолжающиеся с понедельника, стали самыми масштабными для Греции за последнее десятилетие. В нескольких регионах введен режим чрезвычайного положения. Наибольший очаг возгорания – в курортном районе Мати недалеко от Афин, где нашли тела 26 человек.

Власти привлекли к тушению пожаров сотни спасателей, а также военных. Правительство Греции обратилось за международной помощью. Огонь распространяется быстро из-за сильного ветра, что осложняет спасательную операцию. Причиной массовых возгораний стала аномальная жара и отсутствие осадков на протяжении многих месяцев.