Бывшего члена Совета федерации России задержали на севере Италии

В Италии по запросу России задержали бывшего члена Совета федерации Дмитрия Кривицкого. Такое заявление сделал его адвокат Мауро Манетрини, сообщает агентство ANSA.

По словам юриста, Кривицкий скрывался в Италии от политического преследования за свою позицию по украинскому вопросу. Он якобы считал ввод войск и проведение военных операций на территории Украины незаконными, а предпринимаемые Россией меры необоснованными. По информации "РИА Новости", 26 июля в Венеции пройдет первое слушание по делу Кривицого.

Дмитрий Кривицкий был членом Совета Федерации с 2011 по 2016 год от Новгородской области. В 2017 году его заочно арестовали и объявили в международный розыск. По версии следствия он получил взятку в 15 миллионов рублей.