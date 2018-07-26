ЕСПЧ предложил Олегу Сенцову прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России по обвинению в терроризме, прекратить голодовку, объявленную 74 дня назад. В документе, опубликованном на сайте суда, Сенцова также просят принимать медицинскую помощь.

Такое предложение – обеспечительная мера по иску украинского режиссера к российским властям. Сенцов обвиняет их в нарушении статей о запрете пыток и праве на свободу и безопасность.

ЕСПЧ также призвал российские власти оказать украинскому осужденному всю необходимую медицинскую помощь.

14 мая Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. По всему миру продолжаются акции в поддержку осужденного украинского режиссера.