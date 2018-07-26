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Акции Facebook обвалились почти на четверть

Акции Facebook упали на 24 процента после публикации квартального отчета. Цена компании уменьшилась на 150 миллиардов долларов. До этого ее акции находились на историческом максимуме.

В отчете сказано, что выручка компании за три месяца увеличилась на 42 процента и достигла более 13 миллиардов долларов.Однако аналитики рассчитывали, что этот показатель будет больше.

Аудитория Facebook составила почти 1,5 миллиарда пользователей, которые пользовались соцсетью каждый день. При этом количество пользователей в Европе сократилось на 3 миллиона. Аналитики связывают это, в том числе, со скандалом с утечкой данных, а также публикациями фейковых новостей с аккаунтов интернет-троллей.

В марте Facebook оказался в центре скандала. Тогда стало известно об утечке через британскую компанию Cambridge Analytica данных 87 миллионов пользователей. Все это происходит на фоне продолжающегося в США расследования о вмешательстве России в выборы в США и действиях российских хакеров. Москва все обвинения отвергает.

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