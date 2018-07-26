WSJ: представитель США неофициально встретился с талибами

Представитель госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс встретилась в Катаре с представителями радикального движения "Талибан". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, на встрече обсуждалась возможность переговоров между талибами и Кабулом. Уточняется, что встреча Уэллс носила неофициальный характер.

Собеседники The Wall Street Journal утверждают, что переговоры афганских властей с представителями "Талибана" могут начаться не ранее чем через несколько месяцев

Госдепартамент США не подтвердил журналистам факт встречи. Там отметили, что переговоры о будущем Афганистана будут вести правительство страны и талибы.

После вывода основного контингента войск НАТО в 2015 году из Афганистана внутренний конфликт в стране обострился. Радикальные исламисты "Талибан" регулярно устраивают теракты и нападения на афганских и американских военных. Пентагон неоднократно заявлял, что российские власти оказывают поддержку талибам, под видом помощи в борьбе с афганской ячейкой террористической группировки "Исламское государство". Министер иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные обвинения безосновательными.