СМИ: Александр Головин переходит из московского ЦСКА в "Монако"

Российский футболист Александр Головин переходит из московского ЦСКА в "Монако". По данным СМИ, французский клуб выплатит за полузащитника 30 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории среди российских игроков. Зарплата Головина в новом клубе составит два миллиона евро в год. В ЦСКА он получал около 800 тысяч евро.

О возможном переходе Головина в европейский клуб стало известно еще два месяца назад. Сначала сообщалось, что его купит туринский "Ювентус". Затем появились сведения, что Головин готовится к трансферу в лондонский "Челси", но игрок выбрал именно "Монако". Эту информацию подтвердило руководство французского клуба.

Головину 22 года. Он дебютировал в основном составе ЦСКА в 2015 году. Тогда же его вызвали в сборную России. На чемпионате мира футболу 2018 года Головин стал одним из лидеров национальной команды. На турнире он забил один гол и отдал две результативные передачи.