Венесуэла объявила о деноминации национальной валюты

Правительство Венесуэлы объявило о крупной деноминации национальной валюты. Венесуэльский боливар лишится сразу пяти нулей. Кроме того, денежная единица страны будет привязана к новой местной криптовалюте Petro. Сейчас 1 доллар США стоит 3,5 млн боливаров.

Венесуэла переживает глубокий экономический кризис. Из-за коррупции и неэффективного экономического управление в стране почти иссякли валютные резервы, необходимые для импорта продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что деноминация боливара не защитит страну от дальнейшей инфляции. Он также отметил, что экономика, ориентированная на нефть, устарела, поэтому нужно производить больше товаров самостоятельно.

По данным Международного валютного фонда, к концу года инфляция в Венесуэле может достигнуть одного миллиона процентов.

