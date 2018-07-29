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Рожденные после СССР

"За вашу и нашу свободу"

Проект "Полдень", реж. Семен Александровский

Почему демонстрация 1968 года на Красной площади остается знаковым событием

Почему демонстрация 1968 года на Красной площади остается знаковым событием?

Размышляют участники театральной лаборатории Inliberty драматург, актер Андрей Стадников, основатель Pop-up театра Семен Александровский, перформер Екатерина Бондаренко, сотрудник Международного Мемориала Алексей Макаров и гражданский активист Ирина Яценко.

Ведёт программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 29 июля в пять часов вечера.

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