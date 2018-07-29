"За вашу и нашу свободу"

Почему демонстрация 1968 года на Красной площади остается знаковым событием?

Размышляют участники театральной лаборатории Inliberty драматург, актер Андрей Стадников, основатель Pop-up театра Семен Александровский, перформер Екатерина Бондаренко, сотрудник Международного Мемориала Алексей Макаров и гражданский активист Ирина Яценко.

Ведёт программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 29 июля в пять часов вечера.