Ученые нашли на Марсе озеро с жидкой водой

На Марсе обнаружено озеро с солёной жидкой водой. Об этом сообщили исследователи из Италии. Они изучили данные радара, который установлен на станции Европейского космического агентства. Информацию собирали в период с 2012 по 2015 год.

Водоём расположен у южного полюса Марса и покрыт толстым льдом. Его диаметр составляет примерно 20 километров, а глубина – около одного. Озеро скрыто от космических лучей и имеет свойства, в которых могут существовать некоторые формы жизни.

По данным учёных, радарный профиль озера на Марсе похож на профиль подледниковых озер Антарктики и Гренландии.

Раньше на Марсе находили только замороженную воду. Она есть на полюсах планеты, а также на склонах кратеров. Если открытие подтвердится, то это будет первый случай, когда на Марсе обнаружили скопления именно жидкой воды.