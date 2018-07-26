Спортивный арбитраж отклонил апелляции трех россиянок

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции трех российских спортсменок. Ранее Международный олимпийский комитет признал легкоатлеток Марию Абакумову, Татьяну Лебедеву и велосипедистку Екатерину Гниденко виновными в употреблении допинга. После перепроверки проб два года назад их лишили медалей Олимпиад в Пекине и Лондоне.

Адвокат Артем Пацев сообщил, что россиянки не будут опротестовывать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

Из-за допингового скандала российские атлеты пропустили Олимпиаду в Бразилии, а на Зимних играх в Южной Корее в 2018 году выступали под нейтральным флагом. Всемирное антидопинговое агентство настаивает, что в России существовала государственная система поддержки допинга, Москва это отрицает.

