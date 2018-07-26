Госдума разрешила безвизовый въезд для иностранных болельщиков

Государственная дума приняла законопроект, который разрешает безвизовый въезд в Россию для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу. Туристам понадобится предъявить только Fan ID – так называемый "паспорт болельщика". Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Возможность многократного посещения России с помощью "паспорта болельщика" продлится до 31 декабря этого года. С инициативой предоставить гостям чемпионата мира безвизовый въезд в Россию выступал глава государства Владимир Путин.

Fan ID получал каждый болельщик, который планировал посетить хотя бы один из матчей чемпионат мира в России. Паспорт выглядел как ламинированная карта с фамилией и фотографией её владельца. Fan ID предоставлял безвизовый въезд в Россию на время чемпионата.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, всего за время проведения мирового первенства было выдано почти два миллиона "паспортов болельщика".