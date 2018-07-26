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СМИ: Роналду за признание вины и 19 млн евро освободят от тюрьмы

Криштиану Роналду

Налоговая служба Испании утвердила соглашение, освобождающее португальского футболиста Криштиану Роналду от тюрьмы за неуплату налогов. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники. Спортсмену предстоит заплатить штраф в размере около 19 миллионов евро.

Собеседники агентства отмечают, что Ронадлу приговорят к двум годам лишения свободы условно. Утверждается, что по условиям сделки футболист должен будет признать себя виновным по четырем эпизодам неуплаты налогов.

Испанские власти обвиняют Роналду в сокрытии рекламных доходов в оффшорных фирмах в 2011-2014 годах. Прокуратура Испании требовала взыскания суммы укрытого налога и штрафов на сумму 28 миллионов евро. В июне 2018 года испанская пресса сообщила, что футболист пошёл на сделку с налоговой службой и договорился о сокращении суммы до 19 миллионов евро.

На протяжении последнего десятилетия Криштиану Роналду играл за мадридский "Реал". В начале июля стало известно о его переходе в туринский "Ювентус". Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.

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