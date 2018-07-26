Балтийское побережье Польши закрыто из-за цветения водорослей

Власти Польши запретили плавание на более чем 50 пляжах Балтийского побережья после того, как жара привела к токсическому росту количества бактерий в необычно теплом море. Как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", спасатели рекомендуют отдыхающим на песчаных пляжах от Свиноуйсьце на западе до Гдыни на востоке, не входить в море, где произрастают толстые зелено-коричневые колонии цианобактерий, представляющие угрозу здоровью человека.

Региональные санитарные органы издали предупреждения, в которых говорится, что контакт с бактериями может вызывать аллергию и сыпь. Питье загрязненной воды также может привести к серьезным проблемам с пищеварением.

В Балтийском море не наблюдалось такого интенсивного роста цианобактерий в течение 12 лет. Это связано с исключительно высокими температурами воздуха до 34 градуса Цельсия, которые привели к потеплению обычно холодного Балтийского моря.