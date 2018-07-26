В Москве прошли обыски по делу о "черном рынке" лекарств от рака

В Москве полиция провела обыски на складе фармацевтической компании "Система". Причиной этому стала связь фирмы и фигуранта дела компании Roche Владислава Александрова, которого подозревают в подпольной торговле лекарствами от рака. Об этом сообщает РБК.

В ходе обыска со склада были изъяты техника и документы.

Бывшего менеджера швейцарской фармацевтической компания Roche Владислава Александрова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следователей, он мог участвовать в похищении и нелегальном сбыте лекарства ритуксимаб, которое используют для борьбы с раком крови. Одним из производителей ритуксимаба был бренд "Мабтера" компании Roche.