КНДР передала США останки 55 солдат, погибших в Корейской войне

Северная Корея передала США останки 55 американских солдат, погибших во время Корейской войны 1950-53 годов. В пресс-службе Белого дома заявили, что их вывезли военно-транспортным самолетом на базу Осан под Сеулом в сопровождении специалистов министерства обороны, занимающихся поиском военнопленных и пропавших без вести.

Церемония репатриации останков назначена на 1 августа. В США назвали их передачу важным первым шагом в деле поиска более пяти тысяч американцев, пока еще не вернувшихся домой.

Президент США Дональд Трамп у себя в Твиттере поблагодарил северокорейского лидера Ким Чен Ына и заявил, что это великий момент для многих семей.

Сегодня исполняется 65 лет со дня подписания договора о прекращении огня, которое положило конец боевым действия в Корейской войне. Мирный договор, который стал бы формальным завершением конфликта между Северной и Южной Кореей, до сих пор не подписан.