В Барнауле полицейские получили реальные сроки по делу о пытках

В Алтайском крае бывшего замначальника и оперуполномоченного полиции Третьяковского района МВД "Змеиногорский" признали виновными в превышении должностных полномочий. Полицейские, имена которых в пресс-релизе не названы, пытали подозреваемых, сообщают в Следственном комитете по региону.

В октябре 2015 года в отделение доставили троих местных жителей, подозреваемых в краже мешка с зерном с фермы. По данным следствия, при допросе полицейские били подозреваемых, а также пытали электрошокером, надевали противогаз и наручники. Подозреваемые признались в краже, однако полицейские продолжили издевательства, требуя признания в других преступлениях.

​В ходе предварительного следствия сотрудники МВД своей вины не признали. Тем не менее, суд счел достаточными доказательства для вынесения приговора.

Бывшему заместителю начальника районного МВД суд дал семь лет колонии общего режима, оперативнику – шесть. Кроме того, их лишили специальных званий, а также права два года занимать должности в правоохранительных органах.