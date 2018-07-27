Бывший адвокат: Трамп знал о встрече своих людей с Весельницкой

Бывший адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что его клиент знал заранее о встрече в июне 2016 года между его помощниками и российской делегацией, которые предложили помочь его избирательной кампании, сообщают американские СМИ. Коэн утверждает, что присутствовал, когда старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, сообщил об этом отцу.

Сообщается, что Коэн готов заявить об этом в ходе расследования специального адвоката по поводу предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году. Ранее Трамп отрицал, что ему было известно заранее о встрече.

В собрании в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке участвовали сын Трампа, его зять Джаред Кушнер, тогдашний председатель кампании Пол Манафорт и влиятельный российский юрист Наталья Весельницкая. Встреча состоялась в связи с тем, что российский посредник пообещал сыну Трампа предоставить материалы, которые "компрометируют" Хиллари Клинтон - кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2016 года.